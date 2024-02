Stellantis: Benaglia (Fim Cisl), rafforzare programma industriale, governo prenda impegni concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Stellantis “c’è da rafforzare il programma industriale che sta interessando tutti i siti. Il governo si è impegnato a fare protocolli con Stellantis, è il momento di prendere impegni concreti a partire dal 2024”. Lo ha dichiarato il segretario generale Fim Cisl, Roberto Benaglia, entrando al ministero delle Imprese e del Made in Italy per il tavolo Automotive. “È un tavolo che deve entrare nel merito. Il governo ha fatto degli approfondimenti tematici e oggi ci illustrerà le proposte sugli incentivi per il rinnovo del parco auto. Ma bisogna lavorare sull’offerta: chiederemo che si faccia un quadro sull’indotto che va sostenuto fortemente; sulla logistica, sull’indotto, sulla componentistica bisogna fare un programma di intervento industriale serio”, ha aggiunto. (Rin)