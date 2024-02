Ue: premier lettone Silina, noi discutiamo mentre Ucraina combatte, inutile compromesso con Orban

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i leader dell’Unione europea discutono ormai da mesi, l’Ucraina continua a combattere, ed è dunque necessario trovare una soluzione per fornire ulteriore sostegno a Kiev. Lo ha affermato la premier della Lettonia, Evika Silina, in arrivo al vertice del Consiglio europeo a Bruxelles. “I Paesi europei sono 27 e devono trovare una soluzione a 27”, ha ribadito Silina, secondo cui continuare ad aiutare l’Ucraina “è una questione cruciale anche per la sicurezza europea”. “Ci sono altri temi da affrontare, per cui dobbiamo andare avanti”, ha proseguito la premier, menzionando le proteste degli agricoltori in corso a Bruxelles. "Non credo che dovremo trovare un compromesso con Orbam", ha aggiunto la premier. (Beb)