Algeria-Italia: in corso ad Algeri incontro tra ministro Interno Piantedosi e omologo Merad

- Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato ricevuto questa mattina ad Algeri l’omologo algerino, Ibrahim Merad. Lo rende noto un comunicato stampa del ministero nordafricano mentre l'incontro è ancora in corso. Il titolare del Viminale ha iniziato ieri sera una visita ufficiale per discutere della cooperazione bilaterale tra i due Paesi nei settori della sicurezza, della lotta alla criminalità e delle migrazioni illegali. “La visita del ministro italiano in Algeria è un segno dell'impegno delle massime autorità dei Paesi nel rafforzamento delle relazioni bilaterali”, si legge nel comunicato stampa del dicastero algerino, sottolineando che la cooperazione bilaterale tra Italia e Algeria “è essenziale non solo per la sicurezza e la stabilità di entrambi i paesi, ma anche per la regione del Mediterraneo”.(Ala)