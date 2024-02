Usa: segretario Nato Stoltenberg avverte i Repubblicani, Taiwan rischia la sorte dell'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stampa Usa ricorda che la Heritage Foundation è un bastione del sostegno politico all'ex presidente Donald Trump, noto per aver espresso più volte scetticismo nei confronti della Nato. Stoltenberg spera di convincere l'ala conservatrice del Partito repubblicano, che fa riferimento proprio a Trump, a non osteggiare lo stanziamento di altri 70 miliardi di dollari per il sostegno militare all'Ucraina, un provvedimento bloccato al Congresso a causa del braccio di ferro tra partiti politici sulla sicurezza del confine statunitense con il Messico. Il think tank conservatore sta ospitando un programma battezzato "Project 2025", teso a presentare una serie di proposte per la prossima amministrazione presidenziale conservatrice. Nel corso del suo intervento di ieri, Stoltenberg ha riconosciuto a Trump di aver insistito affinché i Paesi membri della Nato aumentassero i rispettivi bilanci della Difesa al 2 per cento del Pil, ricordando che prima della presidenza Trump, a raggiungere tale soglia erano solo Stati Uniti, Regno Unito e Grecia, mentre quest'anno raggiungerà il medesimo traguardo almeno la metà dei 31 Paesi membri dell'alleanza. (Was)