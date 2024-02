Mongolia: esplosione autocisterna gas, bilancio sale a 5 vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell'esplosione di un'autocisterna che trasportava 60 tonnellate di gas naturale liquefatto verificatasi nei giorni scorsi a Ulan Bator, in Mongolia, è salito a cinque vittime. Lo hanno riferito le autorità sanitarie nazionali, secondo cui l'ultima vittima è una persona che a seguito dell'esplosione era stata ricoverata con ustioni sul 95 per cento del corpo. L'esplosione ha causato il ferimento di altre 10 persone, quattro delle quali versano in condizioni critiche. L'incidente si è verificato la scorsa settimana quando l'autocisterna è esplosa presso un incrocio nel distretto di Bayanzurkh della capitale, a causa di un incidente stradale. La deflagrazione ha causato il rogo di 30 autoveicoli e il parziale collasso degli edifici limitrofi. (Cip)