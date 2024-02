Medio Oriente: "Cnn", Tehran teme escalation regionale delle ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti scorgono segnali di nervosismo da parte della leadership dell'Iran in merito alle possibili conseguenze degli attacchi sferrati da gruppi e milizie vicine alla Repubblica Islamica in Iraq, Siria e Yemen. Lo affermano "molteplici fonti vicine all'intelligence Usa" citate dall'emittente televisiva "Cnn", mentre gli attacchi delle milizie yemenite Houthi minacciano di arrecare un grave danno all'economia mondiale, e di trascinare l'Iran in uno scontro diretto con gli Stati Uniti, specie dopo l'uccisione di tre militari Usa nell'attacco sferrato contro una base militare statunitense in Giordania. La "Cnn" ricorda che le milizie vicine all'Iran hanno sferrato oltre 160 attacchi contro le forze statunitensi in Medio Oriente dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, lo scorso ottobre. Anche se l'Iran ha a lungo finanziato, addestrato a armato le milizie nella regione proprio al fine di utilizzarle come strumenti di guerra per procura, l'intelligence Usa "suggerisce che l'Iran sia preoccupato che gli attacchi (...) contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso possano minare gli interessi economici di Cina e India", importanti partner di Tehran. (Was)