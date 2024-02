Armenia: diplomatico russo Vasiliev, impossibile garantire sicurezza senza cooperazione nella Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza dell'Armenia, anche nel campo tecnico-militare, non sembra possibile senza la cooperazione nell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto). Lo ha detto Viktor Vasiliev, ambasciatore fuori sede del ministero degli Esteri russo per le questioni relative alla Csto, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Non posso rivelarvi informazioni che dimostrerebbero chiaramente che la sicurezza dell'Armenia, anche nel campo tecnico-militare, non è possibile senza la cooperazione all'interno della Csto", ha detto Vasiliev. Inoltre, il diplomatico ha aggiunto che la Russia ha notato i tentativi dei Paesi occidentali di sfruttare la situazione in Armenia per aggravare la situazione non solo nel Paese, ma in tutto il Caucaso. "Utilizziamo le discussioni all'interno della Csto a tutti i livelli per focalizzare l'attenzione dei nostri colleghi armeni su questa politica evidente messa in atto dai Paesi occidentali", ha sottolineato l'ambasciatore. Le autorità armene hanno ripetutamente accusato la Csto e la Russia di non aver adempiuto ai propri obblighi e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha rifiutato di partecipare al vertice dell'organizzazione tenutosi a Minsk il 23 novembre. (Rum)