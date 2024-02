Usa: cittadini cinesi incriminati per contrabbando di componenti elettronici verso l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno incriminato quattro cittadini cinesi accusati di aver contrabbandato in Iran componenti elettronici di produzione statunitense, inclusi alcuni che presentano potenziali applicazioni militari. Lo ha annunciato ieri il dipartimento di Giustizia Usa. I quattro cittadini cinesi sono accusati di aver inviato merci sottoposte a controlli alle esportazioni a entità iraniane soggette a sanzioni per la loro sospetta vicinanza al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, avvalendosi di intermediari in Cina e ad Hong Kong. Le attività illecite si sarebbero svolte tra maggio 2007 e luglio 2020, e avrebbero interessato anche "vasti quantitativi" di componenti a doppio uso utilizzabili per la produzione di droni, missili balistici e altri sistemi militari. (Was)