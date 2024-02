Usa-Turchia: Kirby, fornitura F-35 possibile se Ankara rinuncerà a sistemi antiaerei russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere il programma per il trasferimento alla Turchia dei moderni aerei da combattimento di quinta generazione F-35 solo se Ankara dismetterà i sistemi di difesa aerea S-300 e S-400 acquistati dalla Russia. Lo ha affermato il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, nel corso di una conferenza stampa. "Se la Turchia sarà in grado di risolvere le nostre preoccupazioni (...) allora ci potrebbe essere un ripristino del movimento nel programma degli F-35", ha dichiarato il funzionario, sottolineando che "non c'è alcun cambiamento nella nostra visione che il programma F-35 per la Turchia sia incompatibile con l'utilizzo dei missili (russi) S-300 e S-400". (Was)