Singapore: ingressi visitatori in aumento del 115 per cento nel 2023

- Singapore ha registrato 13,6 milioni di ingressi di visitatori nel corso del 2023, un incremento del 115 per cento su base annua. il dato soddisfa le previsioni formulate lo scorso anno dalle autorità della città Stato, che per quest'anno prevedevano un volume di ingressi compreso tra 12 e 14 milioni di persone. Il dato del 2023 è pari al 71 per cento degli ingressi registrati nel 2019, prima del blocco dei viaggi internazionali causato dalla pandemia di Covid-19. Tra i principali Paesi di provenienza dei visitatori sono figurati l'Indonesia (2,3 milioni di visitatori), la Cina (1,4 milioni) e la Malesia (1,1 milioni). (Fim)