Usa: tre morti nel crollo di un hangar in Idaho

- Tre persone hanno perso la vita e nove sono rimaste ferite ieri a causa del crollo di un hangar in costruzione presso l'aeroporto di Boise, nello Stato Usa dell'Idaho. Lo hanno riferito le autorità locali, secondo cui cinque dei feriti versano in condizioni critiche. L'incidente si è verificato alle 17 di ieri (ora locale), quando le autorità hanno risposto a una richiesta di soccorso per il "crollo catastrofico" della struttura portante in acciaio di un hangar. L'incidente non ha influito sulle operazioni dell'aeroporto di Boise. (Was)