Thailandia: deportata a Israele la rock band russa dissidente arrestata la scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Thailandia hanno deportato a Israele la rock band "Bi-2", composta da sette cittadini russi e bielorussi dissidenti, che era stata recentemente arrestata a Phuket per aver organizzato un concerto senza le necessarie autorizzazioni. Lo ha reso noto la polizia thailandese, un giorno dopo l'annuncio di accertamenti sulla vicenda da parte del Consiglio di sicurezza della Thailandia. Il ministro degli Esteri thailandese, Parnpree Bahiddha-Nukara, aveva dichiarato che il governo stava valutando la questione, commentando le richieste di diverse organizzazioni a non rimpatriare i membri del gruppo musicale in Russia. Un appello in tal senso era stato rivolto al governo thailandese anche da Human Rights Watch, secondo cui in Russia i musicisti rischierebbero di essere perseguiti per le critiche rivolte al Cremlino. Stando alle indiscrezioni di stampa, cinque dei sei membri della band avevano raggiunto la Thailandia con passaporti russi, ma almeno quattro, inclusi i due fondatori del gruppo, sono anche cittadini israeliani, e negli anni Novanta il gruppo ha avuto sede proprio a Israele. (Fim)