Ue: i leader a Bruxelles per discutere bilancio pluriennale e aiuti all'Ucraina, resta l'ostacolo Orban

- Il Consiglio europeo si riunisce oggi a Bruxelles in una sessione straordinaria dedicata al Quadro finanziario pluriennale (Qfp), il bilancio settennale dell’Ue. Dopo la mancata intesa durante il vertice europeo dello scorso dicembre, i leader dei 27 Paesi membri tornano nella capitale belga per cercare di trovare un’intesa sul Qfp, un obiettivo che al momento vede un unico, solo, grande ostacolo: il premier ungherese Viktor Orban. Nella sessione di lavori dello scorso dicembre, Orban ha bloccato l’approvazione del Qfp in quanto contrario all’inserimento fra le voci di bilancio di uno stanziamento di 50 miliardi di aiuti macrofinanziari destinati all’Ucraina (33 miliardi sotto forma di prestiti e 17 in sussidi). Il premier ungherese, d’altronde, non ha sostenuto neanche l’apertura dei negoziati di adesione all’Ue di Kiev – in accordo con gli altri leader Orban ha lasciato la sala sei lavori al momento del voto per consentire l’unanimità – e, di conseguenza, ha fatto capire che non avrebbe accettato di pagare i costi di questa decisione. Nelle riunioni a livello di funzionari e diplomatici che hanno preceduto il vertice odierno è emerso come la giornata odierna potrà concludersi in due modi: o il premier ungherese decide di accantonare il suo veto sugli aiuti macrofinanziari a Kiev e cerca di ricucire lo strappo con il resto del blocco comunitario, un’opzione che potrebbe rivelarsi fondamentale per l’Ungheria per sbloccare i fondi Ue attualmente congelati a causa del meccanismo di condizionalità sul rispetto dello Stato di diritto; o mantiene ferma la sua posizione, costringendo gli altri 26 Paesi membri ad agire in autonomia, magari con una voce “extra bilancio” di fondi destinati all’Ucraina, e isolare definitivamente l’Ungheria all’interno dell’Ue. (segue) (Beb)