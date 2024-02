Ue: i leader a Bruxelles per discutere bilancio pluriennale e aiuti all'Ucraina, resta l'ostacolo Orban (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orban ha saltato la cena di ieri sera dei leader europei, un fatto che viene interpretato non esattamente come la scelta migliore per ricostruire la fiducia. Tuttavia, stando a quanto riferisce “Politico”, il premier ungherese ha avuto degli incontri bilaterali all'Hotel Amigo, dove alloggiano la maggior parte dei leader, fra cui uno con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con il presidente francese, Emmanuel Macron. Secondo alcune fonti diplomatiche comunitarie, Orban starebbe alzando la posta perché non avrebbe più fiducia sul fatto che la Commissione europea sia pronta a sbloccare i fondi di coesione congelati a causa dei problemi di corruzione e rispetto dello Stato di diritto riscontrati in Ungheria. Un fatto singolare, visto che proprio il giorno prima del Consiglio europeo dello scorso dicembre sono stati sbloccati 10 miliardi di fondi di coesione in seguito alla riforma della giustizia adottata dal governo di Budapest proprio per rispondere alle preoccupazioni espresse dai vertici comunitari. (segue) (Beb)