Ue: i leader a Bruxelles per discutere bilancio pluriennale e aiuti all'Ucraina, resta l'ostacolo Orban (3)

- Qualora non si riesca a superare il veto ungherese, il “piano B” sarebbe quello di adottare il Qfp e il pacchetto di aiuti destinato all’Ucraina senza l’unanimità dei 27 Paesi. Fonti diplomatiche, tuttavia, indicano quest’opzione come molto complicata dal punto di vista tecnico, oltre che inviare un pessimo segnale non solo all’Ucraina, ma anche alla Russia, sull’unità dell’Ue sul tema dell’assistenza a Kiev. Tale scenario, peraltro, potrebbe determinare anche un passo avanti verso quella che viene definita dai funzionari dell’Ue “l’opzione nucleare”, ovvero l’adozione dell’articolo 7, ovvero privare l'Ungheria del diritto di voto per violazione sistematica dei valori fondamentali comunitari. Budapest è già soggetta al primo paragrafo dell’articolo 7, che si attiva in caso di sospetto di violazioni ripetute dei valori fondamentali. Ma servono altri due passaggi prima di giungere alla privazione del diritto di voto: in primis una maggioranza dei quattro quinti degli Stati membri deve constatare che la violazione dello stato di diritto e dei principi fondamentali è sistematica; e, successivamente, serve un voto all'unanimità per privare un Paese del diritto di voto in Consiglio. Quest’ultimo passo, tuttavia, è quello più complicato in quanto Orban potrebbe contare sul sostegno dell’omologo slovacco, Robert Fico, che nei giorni scorsi, durante una visita a Budapest, aha espresso il suo sostegno alle posizioni dell’Ungheria. (Beb)