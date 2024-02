Tunisia: premier Hachani presiede prima riunione consiglio per gli investimenti 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi presso la sede del governo tunisino, alla Kasbah, la prima riunione dell'Alto consiglio per gli investimenti per l'anno 2024 presieduta dal primo ministro, Ahmed Hachani. Secondo una nota della presidenza del governo tunisino, il Consiglio ha determinato incentivi a beneficio di un primo lotto di progetti di priorità nazionale, di cui non sono stati ancora resi noti i dettagli. Hachani ha ricordato la necessità di garantire che il Consiglio si riunisca periodicamente e con maggiore frequenza, per garantire il raggiungimento degli obiettivi auspicati, fin dalla sua istituzione, il 9 marzo 2017, e per velocizzare il gli investimenti come "motore essenziale della crescita economica e sociale del Paese, nonché dello sviluppo economico a livello nazionale e regionale". L'incontro si è svolto alla presenza dei ministri membri permanenti del Consiglio e dei loro colleghi interessati ai dossier presentati. Va ricordato che il Consiglio approva le strategie, i piani di lavoro e i bilanci annuali dell'Autorità tunisina per gli investimenti e del Fondo tunisino dedicato. È inoltre responsabile dell'approvazione degli incentivi per progetti di importanza nazionale previsti dal Capitolo 20 della legge locale sugli investimenti. (Tut)