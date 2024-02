Brasile: Istituto minerario prevede investimenti nel settore pari a 64,5 miliardi di dollari entro il 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto minerario del Brasile (Ibram) ha pubblicato oggi un rapporto in cui prevede investimenti pari a 64,5 miliardi di dollari nel settore entro il 2028, una stima 28,8 per cento superiore a quella dell'anno scorso. Secondo il direttore dell'Istituto, Raul Jungmann, riportato dai media brasiliani, l'aumento è dovuto ai nuovi investimenti socio-ambientali da parte delle compagnie minerarie, oltre a progetti di logistica e nel segmento dei minerali critici, come il litio. Il settore del minerale di ferro ha ancora la fetta più grossa, con il 27 per cento degli investimenti, una somma di 17,3 miliardi di dollari. L'Ibram ha reso noto che il settore ha fatturato nel 2023 circa 50 miliardi di dollari, valore stabile in comparazione con l'anno precedente. Nel 2023 sono state esportate circa 392 milioni di tonnellate di prodotti del settore, di cui il 71 per cento corrispondeva a minerale di ferro. Jungmann ritiene che il nuovo piano industriale presentato dal governo brasiliano mette il settore dell'estrazione mineraria come strategico per la transizione energetica e lo sviluppo dell'industria. "Si tratta di iniziative che richiedono una fornitura crescente e permanente di minerali. Ma il Paese ha bisogno di investire di più nella conoscenza geologica, negli strumenti di credito per il settore minerario, oltre a stabilire un livello più elevato di sicurezza giuridica per attirare più investimenti esteri", ha dichiarato Jungmann ai media brasiliani.(Brb)