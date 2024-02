Yemen: nuovi attacchi aerei Usa, distrutti diversi droni degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi hanno effettuato diversi attacchi aerei contro le postazioni delle milizie filo-iraniane Houthi in Yemen, colpendo “una serie” di droni appartenenti al gruppo. Lo ha detto un funzionario anonimo all’emittente “Cnn”, confermando l’ultimo attacco di Washington contro gli armamenti che gli Houthi stanno utilizzando per attaccare le navi commerciali nel Mar Rosso nelle ultime settimane. (Was)