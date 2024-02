Usa: Camera approva legge fiscale da 78 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con un voto bipartisan una legge fiscale da 78 miliardi di dollari che introduce nuovi crediti per i figli a carico e reintroduce detrazioni fiscali per le attività imprenditoriali risalenti all'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump. Il provvedimento, battezzato "Tax Relief for American Families and Workers Act", ha ottenuto il voto favorevole di 357 deputati, mentre 70 hanno votato contro il disegno di legge, che passa ora all'esame del Senato. Il provvedimento è frutto della cooperazione tra Jason Smith, presidente repubblicano della commissione Ways and Means, incaricata dell'analisi delle proposte di legge in materia finanziaria, e del democratico Ron Wyden, presidente della commissione Finanze del Senato. "I numeri parlano da soli, e dimostrano che quando si lavora per portare risultati ai cittadini statunitensi è possibile unire le persone. E' quanto accaduto oggi", ha dichiarato Smith dopo il voto. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Shumer, ha già dichiarato di sostenere il provvedimento, e di aver avviato un confronto con Wyden in merito all'iter per l'approvazione del disegno di legge alla Camera alta del Congresso. (Was)