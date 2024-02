Giappone: terremoto Ishikawa, a un mese dal sisma ancora 14mila gli sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 14mila persone restano sfollate nel Giappone centrale, un mese esatto dopo il violento terremoto che ha colpito il Paese il primo gennaio, abbattendosi soprattutto sulla prefettura id Ishikawa. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui la logistica complica gli sforzi del governo centrale e delle amministrazioni locali per fornire alloggi temporanei alle vittime del sisma. Il terremoto, che ha causato 238 vittime, ha interrotto strada e altre vie di collegamento in un'area periferica del Giappone, complicando anche l'approvvigionamento di generi alimentari e acqua potabile. La lentezza degli sforzi di soccorso e ricostruzione è oggetto di polemiche nel Paese. I centri di evacuazione temporanea attivati dopo il disastro ospitano ancora quasi 10mila persone. La prefettura di Ishikawa è riuscita a mettere a disposizione delle vittime del terremoto 8mila unità abitative temporanee, alcune delle quali in prefetture limitrofe. 18 unità abitative sono in costruzione a Wajima, il centro urbano maggiormente colpito dal sisma: le nuove unità dovrebbero accogliere 58 persone a partire da sabato. Altre 40 unità dovrebbero essere completate in un'altra delle cittadine terremotate, Suzu, all'inizio della prossima settimana. (Git)