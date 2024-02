Usa: segretario Nato Stoltenberg avverte i Repubblicani, Taiwan rischia la sorte dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina, Russia, Iran e Corea del Nord sono sempre più allineati sul piano strategico, e qualunque segnale di debolezza rivolto dall'Occidente a uno di questi Paesi "esporrà il fianco a sfide da parte di quanti ci vogliono danneggiare". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di un evento organizzato ieri sera a Washington dal think tank conservatore Heritage Foundation. "Non dimentichiamo che Cina e Russia sono partner", ha ammonito Stoltenberg, ricordando che i leader di quei Paesi, Xi Jinping e Vladimir Putin, hanno concordato nel febbraio 2022 di perseguire un partenariato "senza limiti". "Pechino non ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina. Continua a diffondere le menzogne della Russia e a sostenerne l'economia. Oggi tocca all'Ucraina, ma domani potrebbe essere la volta di Taiwan", ha dichiarato il segretario. (segue) (Was)