Imprese: Usa, Trump promette di bloccare acquisizione giapponese di Us Steel

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri che se sarà rieletto alla Casa Bianca bloccherà "assolutamente" l'accordo che prevede l'acquisizione del colosso statunitense della siderurgia Us Steel da parte della compagnia giapponese Nippon Steel. Il controverso accordo, che ha ottenuto il via libera della Casa Bianca, ma che sconta un'opposizione politica bipartisan a Washington, è oggetto di polemiche ormai da mesi. "Lo bloccherei all'istante. Assolutamente", ha dichiarato Trump ieri a margine di un incontro con la International Brotherhood of Teamsters, uno dei più grandi sindacati dei lavoratori statunitense. Trump ha definito "orribile" l'eventualità che Us Steel possa essere venduta a un'azienda straniera, evidenziando l'importanza strategica della siderurgia. "Abbiamo salvato l'industria siderurgica, e ora Us Steel viene comprata dal Giappone. E' davvero terribile", ha detto Trump. La stampa Usa evidenzia come il tema sia particolarmente sentito nello Stato della Pennsylvania, che cruciale per determinare l'esito delle prossime elezioni presidenziali Usa. (Was)