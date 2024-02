Yemen: Centcom conferma nuovi attacchi aerei Usa, distrutti dieci droni degli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi hanno effettuato diversi attacchi aerei contro le postazioni delle milizie filo-iraniane Houthi in Yemen, distruggendo dieci droni appartenenti al gruppo. Lo ha riferito il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom), confermando i primi resoconti della stampa statunitense in merito agli ultimi attacchi contro i sistemi d'arma che gli Houthi stanno utilizzando per attaccare le navi commerciali nel Mar Rosso nelle ultime settimane. (Was)