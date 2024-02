Libia: inviato Onu Bathily conferma sostegno a preparazione elezioni municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato quest’oggi il capo dell'Alta commissione elettorale nazionale (Hnec), Imad al Sayeh, con il quale ha uno scambio di opinioni sul processo politico in corso. Al Sayeh ha informato il funzionario dell’Onu dei preparativi per l'avvio delle elezioni municipali in 97 comuni in tutto il paese nelle prossime settimane. Bathily ha elogiato la professionalità dell'Hnec e il suo impegno nei confronti della nazione, assicurando che la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) continuerà a fornire assistenza tecnica.(Lit)