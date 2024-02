Unrwa: l'Egitto chiedi ai paesi donatori di revocare la sospensione dei finanziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha sollecitato i paesi donatori dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel vicino oriente (Unrwa) a riconsiderare la loro decisione di sospendere i finanziamenti. Durante un incontro con l'ambasciatore David Satterfield, inviato speciale Usa per gli affari umanitari in Medio Oriente, Shoukry ha enfatizzato l'importanza del sostegno da parte di attori internazionali di rilievo, come gli Stati Uniti, per garantire la piena attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'Onu. In particolare, riferisce una nota diffusa dalla parte egiziana, il capo della diplomazia del Cairo ha menzionato la Risoluzione 2720, focalizzata sul ruolo del meccanismo delle Nazioni Unite nel facilitare, monitorare e coordinare l'ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza. Il ministro ha sottolineato la necessità che Israele rispetti le misure temporanee imposte dalla Corte internazionale di Giustizia, al fine di assicurare una risposta immediata alle esigenze urgenti dei residenti di Gaza.