Oman-Tunisia: firmati 14 memorandum e accordi in diversi settori (2)

- In una dichiarazione congiunta, Tunisia e Oman hanno affermato di essere al fianco del "fraterno popolo palestinese" di fronte alla "brutale aggressione" israeliana, sottolineando "la necessità di punire gli autori di crimini contro il popolo palestinese e di intraprendere azioni concrete ed efficaci per consentire loro di riconquistare i loro diritti legittimi". Il ministero degli Esteri dell'Oman ha riferito inoltre che sua maestà il sultano Haitham bin Tarik Al Said ha ricevuto un messaggio scritto dal presidente Kais Saied riguardante le relazioni tra i due Paesi. Il messaggio è stato ricevuto dal ministro degli Esteri Albusaidi durante il ricevimento di Ammar. "Durante l'incontro si è discusso della cooperazione in vari settori e dei modi per svilupparla al servizio degli interessi comuni. I ministri hanno inoltre proceduto ad uno scambio di opinioni su una serie di questioni regionali e internazionali", ha affermato la diplomazia omanita. (Tut)