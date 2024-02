Giappone: 594 milioni di pernottamenti alberghieri nel 2023, recuperati livelli pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pernottamenti di cittadini giapponesi e stranieri nelle strutture alberghiere del Giappone sono quasi tornati ai livelli registrati prima della pandemia di Covid-19, ammontando a 593,51 milioni, in aumento del 31,8 per cento su base annua. Lo certificano i dati pubblicani ieri dal governo giapponese. I soggiorni di viaggiatori stranieri, in particolare, sono aumentati di sette volte in un anno, grazie anche alla debolezza dello yen e alla revoca delle restrizioni legate al coronavirus. Secondo l'Associazione giapponese del turismo, nel 2019 il Giappone aveva registrato un record di 595,92 pernottamenti. (Git)