Egitto: Banca centrale stabilisce limite massimo ai prelievi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha emesso una direttiva alle banche, stabilendo un limite massimo giornaliero di 150.000 sterline egiziane (circa 5.000 euro) per i prelievi da singoli conti o da tutti i conti di un cliente. Tale massimale si applica a prelievi in contanti o tramite assegni, senza eccezioni, come comunicato dalla banca in una nota rivolta alle istituzioni finanziarie egiziane. Le banche sono tenute a notificare preventivamente alla Banca centrale i casi in cui i clienti richiedano prelievi superiori a tale importo, ottenendo l'autorizzazione prima di procedere con l'erogazione dei fondi. La Banca Centrale d'Egitto terrà una riunione domani, giovedì primo febbraio, per discutere delle politiche sui tassi di interesse. Gli esperti si attendono un possibile aumento dei tassi di interesse. (Cae)