Tunisia: sindacato giornalisti, crisi minaccia professione dei media e diritto all’informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt) ha ospitato oggi nei suoi uffici a Tunisi una riunione straordinaria per esaminare la "profonda crisi strutturale" del settore che "minaccia l'esistenza stessa della professione". Secondo un comunicato dell'organizzazione, l'incontro ha convenuto rappresentanti del Sindacato generale tunisino del lavoro (Ugtt), del Consiglio della Stampa, dell'Associazione tunisina degli editori e dell'Alta Autorità indipendente per la comunicazione audiovisiva (Haica) per discutere della crisi, vissuta dai professionisti dei media, che "minaccia la sopravvivenza del settore e della professione", oltre a "minare il diritto all'informazione, concetto fondamentale in ogni democrazia". Secondo la stessa fonte, durante l'incontro, le parti hanno definito un piano d'azione atto ad affrontare le sfide in corso, senza fornire ulteriori dettagli. È stato inoltre concordato di inviare una missiva alle autorità esecutive e legislative del Paese nordafricano, invitandole ad assumersi la loro "responsabilità storica" per salvare la professione dei giornalisti e garantirne la sopravvivenza. All'incontro, erano presenti anche i rappresentanti della Camera dei proprietari televisivi privati, l'Unione delle radio private e l'Unione tunisina dei media privati.(Tut)