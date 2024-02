Difesa: segretario Usa vede omologo britannico, focus su Gaza, Mar Rosso e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato l’omologo britannico, Grant Shapps, con cui ha discusso la situazione in Medio Oriente alla luce dei ripetuti attacchi contro il personale militare Usa da parte di milizie filo-iraniane. La discussione, riferisce una nota, si è incentrata sulle aggressioni dei ribelli yemeniti Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso, oltre alla necessità di garantire aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza e al futuro del sostegno all’Ucraina contro la Russia. Austin ha ringraziato il suo omologo per la leadership mostrata dal Regno Unito nella risposta internazionale agli attacchi degli Houthi. (Was)