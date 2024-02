Argentina: governo avvia processo di adesione all’Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha formalmente ricevuto “la lettera della Repubblica Argentina con la quale si accetta l'invito formulato il 25 gennaio 2022 per aderire all'Ocse". Lo afferma un comunicato del governo argentino. La fase successiva consiste nell'elaborazione della tabella di marcia per il processo di adesione dell'Argentina, che sarà prodotta dal segretariato dell'Ocse e che richiederà anche l'approvazione del Consiglio. Secondo il comunicato, la tabella di marcia dovrebbe essere presentata alla prossima riunione del Consiglio dell'Ocse che si svolgerà a Parigi nel mese di maggio, per la quale è prevista la presenza della ministra degli Esteri di Argentina, Diana Mondino. "Questa pietra miliare costituisce un altro passo sostanziale per la Repubblica argentina nel suo obiettivo di rafforzare l'inserimento del Paese nella scena internazionale e nel sistema multilaterale di regole", ha affermato il governo argentino.(Abu)