Usa-Ue: Yellen vede commissari europei, focus su aiuti all’Ucraina

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha incontrato a Washington il commissario europeo per il commercio, Valdis Dombrovskis, e la commissaria Ue per la concorrenza, Margrethe Vestager. La discussione, riferisce una nota, si è incentrata sulla cooperazione bilaterale per mantenere la pressione finanziaria sulla Russia, ostacolando così il proseguire della guerra in Ucraina. La segretaria Usa ha ringraziato le autorità comunitarie per avere imposto sanzioni alla Russia e per l’assistenza finanziaria fornita a Kiev. (Was)