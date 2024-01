Italia-Egitto: colloqui sul programma di conversione debito a margine del vertice Italia-Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi di cooperazione bilaterale tra Italia ed Egitto e di conversione del debito per finanziare i progetti nei settori della sicurezza alimentare, dell’energia, dell’acqua, dell’istruzione, dell’istruzione superiore e della società civile: questi alcuni degli argomenti al centro dell'incontro tenuto a Roma, a margine del Vertice Italio-Africa, tra la ministra della Cooperazione internazionale dell’Egitto, Rania Al Mashat, e il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Una nota diffusa dal dicastero nordafricano riferisce, inoltre, che la ministra ha discusso dell'iniziativa “Team Europe per la cooperazione con l'Egitto”, che comprende la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, l'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale, l'Agenzia francese per lo sviluppo, la Banca tedesca per la ricostruzione, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale, oltre all'Unione Europea e ai paesi di Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e altri. Il programma di conversione del debito è uno dei principali assi di cooperazione tra Italia ed Egitto, nell'ambito del quale sono stati realizzati progetti per un valore complessivo stimato di 350 milioni di dollari. (Cae)