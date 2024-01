Ucraina: Macron, adesione Kiev a Nato e Ue fa parte di "pacchetto negoziazioni "con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di un'adesione dell'Ucraina alla Nato e l'Unione europea fanno parte del "pacchetto di negoziazioni" contro la Russia. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron durante uno scambio con degli studenti dell'Università di Lund, in Svezia. Secondo Macron è stato "molto saggio" aprire la prospettiva di un'adesione di Kiev alle due istituzioni internazionali. "Prima di tutto perché questo ha dato speranza agli ucraini, poi perché è il modo giusto per dimostrare che fanno parte del nostro continente e che siamo pronti a fornirgli garanzie di sicurezza e infine perché era il miglior messaggio verso la Russia per dirgli che non abbandoneremo mai l'Ucraina", ha detto Macron.(Frp)