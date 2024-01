Yemen: Houthi rivendicano attacco contro portacontainer Koi, “incendio a bordo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli yemeniti Houthi appoggiati dall’Iran hanno dichiarato oggi di aver condotto “un attacco missilistico contro una nave commerciale americana” nel Golfo di Aden, provocando un incendio a bordo. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che la portacontainer Koi – battente bandiera della Liberia e facente parte della flotta francese Cma Cgm – era diretta “verso i porti della Palestina occupata” da Israele ed è stata bersagliata da “diversi missili che hanno colpito direttamente il bersaglio”. L’episodio si è verificato poche ore dopo che gli Houthi avevano lanciato missili contro il cacciatorpediniere statunitense USS Gravely nel Mar Rosso. Saree, citato dall'agenzia yemenita "Saba", ha avvertito che gli Houthi risponderanno a qualsiasi escalation statunitense-britannica con un'ulteriore escalation e che non esiteranno a lanciare ulteriori attacchi in rappresaglia per qualsiasi azione considerata una "follia" contro lo Yemen. (segue) (Res)