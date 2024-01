Gaza: Blinken vede coordinatrice Onu, focus su aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington la coordinatrice delle Nazioni Unite per gli aiuti umanitari e la ricostruzione della Striscia di Gaza, Sigrid Kaag, con cui ha discusso la situazione nella regione alla luce del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito il rispettivo impegno a promuovere un maggiore coordinamento tra le Nazioni Unite e le autorità egiziane e israeliane, per rafforzare la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile. (Was)