Usa: quattro cittadini cinesi incriminati per esportazione di componenti elettroniche in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro cittadini cinesi sono stati incriminati nel distretto di Columbia per diversi reati federali, nel quadro di una cospirazione tesa a facilitare il traffico e l’esportazione illegale di componenti elettroniche di fabbricazione statunitense in Iran. Lo ha annunciato in una nota il dipartimento della Giustizia. Stando agli atti giudiziari, i cittadini cinesi Yiu Wa Yung, Baoxia Liu, Yongxin Li e Yanlai Zhong hanno contribuito al traffico illegale di prodotti sottoposti a restrizioni verso entità legate al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell’Iran, passando attraverso la Cina e Hong Kong. “Per più di dieci anni, gli imputati hanno organizzato e portato avanti uno schema teso a facilitare il traffico di componenti elettroniche a beneficio di entità legate al governo iraniano e del programma di Teheran per lo sviluppo di missili balistici”, ha affermato l’assistente del procuratore generale degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale, Matthew Olsen. (Was)