Usa: indagini su Biden, il fratello James testimonierà alla Camera il 21 febbraio

- Il comitato per il monitoraggio della Camera dei rappresentanti ha fissato per il 21 febbraio la deposizione di James Biden, fratello di Joe Biden, nel quadro delle indagini parlamentari sugli affari della famiglia del presidente degli Stati Uniti. In un breve messaggio pubblicato sulla piattaforma X, i membri del comitato hanno dichiarato di essere “ansiosi” di ascoltare la testimonianza del fratello del presidente. La deposizione dovrebbe incentrarsi su due prestiti che James Biden avrebbe ottenuto dal fratello, oltre alle interlocuzioni e agli affari portati avanti con il nipote Hunter. (Was)