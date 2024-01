Brasile-Bolivia: firmati accordi bilaterali per sviluppo settore agroalimentare e di fertilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Bolivia hanno firmato martedì nella capitale Brasilia accordi bilaterali su sviluppo sostenibile del settore agroalimentare e produzione di fertilizzanti. Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, ha sottolineato l'importanza degli accordi per la riduzione della dipendenza del Paese dai fertilizzanti importati. "La cooperazione prevede la realizzazione di studi per aumentare la produzione di fertilizzanti in entrambi i paesi attraverso la costruzione di fabbriche di fertilizzanti a base di azoto, fosfato e potassio", si legge nella nota pubblicata dal governo brasiliano. La Bolivia dispone di grandi riserve di gas naturale, essenziale per la produzione di azoto, nonché di altri minerali, ma non ha la capacità e le risorse per sviluppare le sue catene. (segue) (Brs)