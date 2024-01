Brasile-Bolivia: firmati accordi bilaterali per sviluppo settore agroalimentare e di fertilizzanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo, l'accordo prevede azioni di cooperazione tecnica, oltre a un piano di sviluppo industriale e un programma per attrarre investimenti. "Per quanto riguarda il trasferimento tecnologico, ora abbiamo firmato l'accordo affinché le relazioni bilaterali tra Brasile e Bolivia creino legami più profondi e fruttuosi. Il Brasile svolge anche questo ruolo di guida nell'agricoltura di tutto il continente. Con questo accordo firmato, Embrapa (azienda statale di ricerca agroalimentare) potrà collaborare con l'agricoltura boliviana", ha dichiarato Favaro. Gli accordi hanno validità di cinque anni e potranno essere rinnovati. (Brs)