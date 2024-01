Argentina-Italia: ministro Petri incontra Ambasciatore Lucentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa argentino, Luis Petri, ha incontrato l'ambasciatore italiano in Argentina, Fabrizio Lucentini. "L'Ambasciatore Lucentini ha incontrato oggi il ministro della Difesa Luis Petri per discutere le relazioni bilaterali, ponendo particolare enfasi sulla collaborazione per continuare a rafforzare la cooperazione in materia di difesa", si legge in un messaggio di X dell'ambasciata italiana in Argentina. Da parte sua, Petri ha affermato che l'incontro è stato "produttivo". "Abbiamo parlato delle relazioni bilaterali, del panorama politico argentino e delle opportunità di collaborazione nel campo della difesa", ha affermato in X. E ha aggiunto: "Continuiamo ad andare avanti insieme verso nuove opportunità di cooperazione".(Abu)