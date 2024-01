© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore alla Scuola, all'Università, alla Formazione della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, e l'assessore al Bilancio, all'Agricoltura, alla Programmazione economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini, presenteranno "Il mese dei prodotti tipici del Lazio", iniziativa che vede coinvolte diverse mense universitarie. Interverranno il commissario straordinario di Disco, l'ente regionale per il Diritto allo studio e la promozione della conoscenza, Giorgio Ciardi, e il commissario straordinario di Arsial, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, Massimiliano Raffa. Sede Disco Lazio in via Cesare de Lollis 22 a Roma (ore 10:30)- L’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, partecipa all’apertura del cantiere dei lavori sulla ex discarica abusiva di Lunghezza. Sarà presente anche il presidente del Municipio Roma VI, Nicola Franco. Ingresso di via Castellato, fronte civico 44 a Roma (ore 10) (segue) (Rer)