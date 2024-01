© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa di Forza Italia per presentare la proposta di legge concernente "Istituzione assistenza psicologica al paziente oncologico e onco-ematologico nel servizio sanitario regionale", che il gruppo ha depositato presso il Consiglio regionale del Lazio. Partecipano il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, il presidente della commissione Affari Sociali alla Camera, Ugo Cappellacci, il capogruppo in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, l'assessore alla Sicurezza, Luisa Regimenti, e la Consigliera regionale del Lazio, prima firmataria della proposta, Roberta Della Casa. Palazzo dei Gruppi della Camera dei deputati, via degli Uffici del Vicario a Roma (ore 10)- Cerimonia in memoria di Modesta Valenti, la donna senza dimora che 41 anni fa morì davanti alla stazione, dopo ore di agonia, perché, essendo sporca, l’ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale. Binario 1 alla stazione Termini con ingresso da via Marsala 65 a Roma (ore 18:30) (Rer)