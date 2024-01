Pa: Zangrillo, dobbiamo farla diventare attrattiva per i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo modernizzare la nostra organizzazione che è l'architrave del funzionamento dello Stato. Dobbiamo lavorare sul sistema tecnico, cercare di utilizzare tutto quello che la tecnologia moderna ci offre, e sul capitale umano, sulle nostre persone. Dobbiamo far diventare la Pubblica amministrazione una organizzazione attrattiva, soprattutto per le nuove generazioni, perché noi abbiamo bisogno di giovani: nei prossimi cinque anni perderemo il 18 per cento del personale che andrà in quiescenza, in pensione, e lo dobbiamo sostituire”. Lo ha detto a Tg2 post il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. (Rin)