Tunisia: in arrivo amnistia fiscale per imprese a partire da marzo

- Il ministero degli Affari Sociali della Tunisia ha annunciato un'amnistia fiscale con una sospensione delle sanzioni per il ritardato pagamento dei debiti delle imprese private nei confronti delle casse di previdenza sociale, a partire da marzo 2024. Secondo l'agenzia "Tap" che ha seguito una conferenza stampa del ministro degli Affari sociali, Malek Zahi, oggi a Tunisi, l'amnistia durerà sei mesi e non sarà rinnovata. Zahi ha invitato le società private a regolarizzare la loro situazione, sottolineando che questa operazione rientra nell'aspetto sociale delle misure adottate a favore del tessuto economico, poiché il condono fiscale svolgerà un ruolo importante nel sostegno e nella promozione delle imprese locali. Il ministro ha ricordato che il condono fiscale è un meccanismo efficace per mobilitare importanti risorse finanziarie a beneficio della previdenza sociale, considerati i 150 milioni di euro versati nel 2022, anno in cui tale misura è stata introdotta per la prima volta. L'annuncio dell'amnistia rientra nel quadro dell'impegno dello Stato tunisino a rispettare il suo ruolo sociale nel rilanciare l'impresa privata e nel migliorare le entrate dei fondi sociali. Sempre secondo "Tap", il ministro ha annunciato inoltre il lancio di un dialogo sociale basato sulla definizione del rapporto tra lavoratori e datori di lavoro, e la messa in onda di una stazione radio per la diffusione di informazioni di carattere sociale. (Tut)