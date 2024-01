Algeria: Entmv noleggia nave passeggeri italiana Moby Dada per potenziare rotte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia algerina di trasporto marittimo passeggeri (Entmv) ha ufficialmente annunciato l'acquisizione in affitto della nave ro-ro passeggeri italiana Moby Dada, con l'obiettivo di potenziare ulteriormente le proprie rotte, in particolare in vista della prossima stagione estiva. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa algerina "Aps", il noleggio della nave passeggeri costituirà un importante rinforzo per la flotta Entmv, mirando a garantire il trasporto ottimale del maggior numero di viaggiatori, in particolare degli espatriati della comunità algerina in Europa. La Moby Dada è giunta quest'oggi ad Algeri, in attesa di iniziare le sue traversate previste a partire dal primo febbraio. (Ala)