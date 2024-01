Tim: ricevuta dal Mef un'offerta per l'acquisto di Sparkle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim comunica di aver ricevuto in data odierna dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) un’offerta per l’acquisto di Sparkle. Nella stessa - si legge in una nota - si fa riferimento altresì all’eventualità di negoziare una diversa opzione, con possibili adeguamenti delle condizioni contrattuali, nel caso Tim mantenesse una quota minoritaria per un determinato arco temporale e supportasse la realizzazione del piano strategico. L'offerta avrà efficacia per 15 giorni e verrà sottoposta all’esame del Consiglio di amministrazione di Tim programmato per il prossimo 7 febbraio.(Com)