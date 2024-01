Giordania: Casa Bianca, Resistenza islamica dell’Iraq responsabile dell’attacco a base Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che la Resistenza islamica dell’Iraq, coalizione di diverse milizie armate sostenute dall’Iran, sia responsabile dell’attacco di domenica scorsa contro una base militare Usa in Giordania, a seguito del quale sono morti tre militari. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “L’attacco è stato pianificato e facilitato dalla Resistenza islamica dell’Iraq, all’interno della quale ci sono diverse milizie tra cui anche Kataib Hezbollah”, ha detto. (Was)