Brasile: firmato accordo per transizione energetica con agenzia internazionale di energia

- Il ministro delle Miniere del Brasile, Alexandre Silveira, ha firmato oggi un accordo di collaborazione per la transizione energetica con l'Agenzia internazionale di energia (Aie), rappresentata dal suo amministratore delegato, Fatih Birol. L'accordo prevede un piano per sviluppare studi, politiche pubbliche e scambio di dati per rafforzare la transizione energetica. Il piano valuta inoltre dei meccanismi per il finanziamento di fonti di energia come l'idrogeno verde e il biocarburante attraverso l'aiuto dei paesi più ricchi. "È molto importante che i paesi ricchi aiutino in conformità con la loro responsabilità storica ed economica" ha affermato Birol. L'Aie ha sede a Parigi e i suoi 50 Paesi membri rappresentano l'80 per cento del consumo di energia e il 62 per cento della produzione di energia mondiale. Silveira ha detto che la transizione energetica deve essere usata per ridurre le disuguaglianze in Brasile. "Con la nostra esperienza possiamo aiutare altre nazioni a superare la transizione energetica, ma anche a combattere la povertà energetica. Andiamo avanti nella costruzione di percorsi che soddisfino gli obiettivi climatici e promuovano lo sviluppo socioeconomico del nostro Paese e del mondo" ha dichiarato il ministro.(Brs)