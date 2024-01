Yemen: Usa, distrutto un missile Houthi pronto per il lancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato di avere distrutto un missile terra-aria delle milizie filo-iraniane Houthi in Yemen che era “pronto per il lancio”. In una nota, le Forze armate Usa hanno precisato che l’operazione è avvenuta intorno alle 15:30 locali (le 13:30 in Italia). “Il missile è stato localizzato presso una postazione militare degli Houthi in Yemen, ed è stato distrutto dopo che le forze statunitensi hanno determinato una minaccia imminente”, si legge nel comunicato. (Was)